No Surrender-captain de cel in, scootmobiel klem onder vuilnisauto en fietsers gewond

112-overzichtWat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen dat donderdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Bureau Brabant toont maandag beelden van de gewapende overval op een hamburgerrestaurant in de Sophiastraat in Breda. Lees meer: Beelden van gewapende overval op hamburgerrestaurant in Breda

Iemand in een scootmobiel is donderdagochtend onder een vuilniswagen terecht gekomen. Het duurde drie kwartier voor hulpdiensten de persoon konden bevrijden. Lees meer: Scootmobiel klem onder vuilniswagen, slachtoffer drie kwartier klem

Op de rotonde bij de Plantijnlaan / Concordialaan in Etten-Leur is donderdagmiddag een fietser door een auto aangereden. Lees meer: Fietser raakt gewond bij aanrijding op rotonde in Etten-Leur

Op de Dr. Struyckenstraat in Breda is donderdagmiddag een vrouw op een fiets ten val gekomen toen haar tas tijdens het rijden tussen de spaken terechtkwam. Lees meer: Tas tussen de spaken: vrouw gewond na val op Dr. Struyckenstraat in Breda