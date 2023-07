Nistelrode baalt van stoelendans bij ONS Welzijn: ‘Wéér een opbouwwerker wegwijs maken’

5 redenen om uit te gaan

EXPOSITIE Heemkundekring Halchterth vraagt met foto’s aandacht voor de watersnoodramp in 1953 in Halsteren en Lepelstraat. Dat wordt gecombineerd met de expo Water Landt van Fort Producties over de strijd met het water, met het beschermen wat belangrijk is en met het meebewegen als het klimaat daarom vraagt.