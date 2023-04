Nikita uit Deurne wil geen dode dieren om haar voeten en ontwerpt nu damesschoenen van appelresten

Staatsse­cre­ta­ris blijft tegen omleiden giftreinen: risico's voor andere steden bij vermijden Brabantrou­te

Als spoorvervoerders gevaarlijke stoffen niet meer via de Brabantroute mogen vervoeren, dan zullen ze door andere steden in Nederland rijden. En dat heeft gevolgen voor de veiligheid van de mensen die daar wonen. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen aan de Brabantse burgemeesters, de burgemeester van Dordrecht en de commissaris van de Koning in Noord-Brabant.