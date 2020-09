Nieuwsoverzicht | Zware ontploffing in Oss - Matrassen en bankstellen massaal van balkon gesmeten

•Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is de afgelopen week flink gestegen. Het zijn er 5427, tegenover 3597 vorige week. Het stijgende aantal besmettingen komt deels doordat meer mensen zich laten testen, maar ook het percentage tests dat positief uitvalt neemt weer toe. Het aantal ziekenhuisopnamen en overlijdensgevallen daalde. In Tilburg is een relatieve coronapiek te zien. Daar kwamen in de periode van 26 augustus tot en met 8 september 191 nieuwe besmettingen bij, wat neerkomt op 86,9 gevallen per 100.000 inwoners. Dat blijkt uit nieuwe weekcijfers die het RIVM zojuist naar buiten bracht. Na een aantal weken van een dalend aantal besmettingen is de omgekeerde route dus weer ingezet. Het aantal overlijdens daalde echter juist, van 24 naar 17.