Nieuwsoverzicht | Zomerse drukte - Paters verstrekken miljoenenlening

De media als moderne schandpaal: is ‘godfather’ Martien R. nu al kansloos?

11:00 DEN BOSCH/OSS - Is het megaproces tegen de Osse woonwagenfamilie R. een schoolvoorbeeld van een ‘trial by media’? Een zaak waarin het Openbaar Ministerie de media dusdanig bespeelt dat Martien R. en zijn handlangers al bij voorbaat kansloos zijn in de rechtbank?