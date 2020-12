Nieuwsoverzicht | Ziekenhuizen bereiden zich voor op extra toestroom coronapatiënten - ‘Begraven’ poes duikt na jaar weer op

Brabantse Veilig­heids­re­gi­o's: ‘Lockdown komt op moeilijk­ste moment van het jaar, maar hou vol’

14 december De voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio's roepen maandagavond in een boodschap gericht aan Brabanders op om vol te houden in misschien wel het moeilijkste moment van het jaar: de lockdown vlak voor de Kerstdagen. In het gezamenlijke statement wordt ook verwezen naar mensen die de randen van de regels opzoeken: ‘Dat is onacceptabel’.