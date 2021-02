Nieuwsoverzicht | Ziekenhuis onderzoekt vijf sterfgevallen na corona-uitbraak - Militairen vrijgesproken van misbruik

Het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven gaat onderzoek doen naar vijf recente sterfgevallen op de afdeling hartchirurgie. Afgelopen week werd de afdeling getroffen door de Britse variant van het coronavirus. Drie militairen zijn vandaag vrijgesproken van een zedendelict met een collega-cadet. Volgens de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem is er onvoldoende bewijs. Verder stijgt het aantal aangiftes tegen staalgigant Tata Steel en de identiteit van de achtergelaten gehandicapte jongen is bekend. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.