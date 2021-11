Nieuwsoverzicht | Wolf midden op straat gespot - Bij dit bedrijf krijg je 26 weken zwangerschapsverlof

Nieuwsover­zicht | Grote woede na afkondi­ging vuurwerk­ver­bod - Tientallen schapen dood door wolf

De wolf is terug in Brabant. Bij een melkveehouder uit Engelen zijn deze week 21 schapen doodgebeten, bij een boer in Hooge Zwaluwe negen. Verder balen vuurwerkhandelaren van het landelijke vuurwerkverbod, wordt de grond van voormalig camping Fort Oranje definitief verkocht en maakt Eindhoven zich op voor Black Friday. Schijndel blijft in de ban van een legionella-uitbraak. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

19 november