Nieuwsoverzicht | Wolf Billy waarschijnlijk doodgeschoten in Frankrijk - Efteling vervangt 120 jaar oude draaimolen

Nieuwsover­zicht | ME beëindigt demonstra­tie tegen coronawet - Ouderen moeten huis uit om fikse brand

17 oktober Een flinke demonstratie tegen de coronamaatregelen trok vanmiddag in Den Bosch een paar honderd actievoerders. Ze wilden naar het centrum, maar werden tegengehouden door de Mobiele Eenheid. Uiteindelijk werd de demonstratie gestopt, omdat actievoerders zich niet aan de coronaregels hielden. Verder was er vandaag nieuws over grote winsten die worden gemaakt in de zorg, en niet altijd op een eerlijke manier. En het aantal coronabesmettingen daalde opnieuw in onze provincie.