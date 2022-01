Nieuwsoverzicht | Woede nadat terrassen moeten wijken voor nieuwe fietsenstalling - Kabinet versoepelt coronaregels

Meer controles in Land van Cuijk op hoe arbeidsmi­gran­ten wonen vanwege overlast

Of de steekpartij met kerst in Escharen, waarbij een vrouw een medebewoner verwondde zo voorkomen had worden, is de vraag. Maar de nieuwe gemeente Land van Cuijk gaat meer controleren op hoe arbeidsmigranten in dorp en wijk gehuisvest zijn.

11 januari