Nieuwsoverzicht | Weterings verweert zich na felle kritiek op Willem II-feest - Deze coronamaatregelen gaan zondag 18 uur in

podcast Val allemaal maar kapodcast | ‘Candi Staton scoorde ineens een hit waar ze niets vanaf wist’

24 september In de tweede aflevering van de Val allemaal maar kapodcast praten Björn van der Doelen en Joris Heynen over gospelzangeres Candi Staton (80). Joris kende haar al langer, Björn ontdekte haar eigenlijk pas kortgeleden, via Spotify. En hij is lyrisch over haar stem. ,,Ondanks haar leeftijd pakt ze mij nog steeds.”