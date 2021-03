Nieuwsoverzicht | Werkstraf geëist voor agent die bromfietser aan reed - Hond bijt meisje (10)

Verdachte koffer bij ontruimd gemeente­huis Uden blijkt leeg, dader bekend bij politie

2 maart UDEN - De verdachte koffer die dinsdagochtend rond 07.00 uur werd aangetroffen bij het gemeentehuis in Uden was leeg. Het gemeentehuis en een deel van de aangrenzende Markt waren enige uren afgezet vanwege de vondst. De dader, een man uit Uden, vertoonde volgens de politie ernstig verward gedrag. De politie heeft contact met hem gehad, maar hij is niet aangehouden. Het betreft een bekende van de politie.