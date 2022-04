Nieuwsoverzicht | Wendy en Nico slapen in verlaten bushokje - Hondjes dood na mogelijke vergiftiging

Met video Dit was de vrijdag op Paaspop 2022: prachtig weer, een heerlijk humeur en van 30.000 naar 35.000 fans per dag

Paaspopfans belandden vrijdag na twee jaar afwezigheid in een warm bad op het muziekfestival in Schijndel. Het was weer als vanouds en het enthousiasme straalde er vanaf bij alle aanwezigen. Fans konden letterlijk een bad nemen op het festivalterrein, en op camping Paradise City zelfs baantjes trekken in een fris zwembad. Lees de gebeurtenissen van vandaag terug in dit gesloten liveblog.

15 april