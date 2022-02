Nieuwsoverzicht | Wéér steekpartij in azc - 10.000 euro boete voor protest van poppodium 013

‘Minister van Lekkere Trek’ Jeroen krijgt complimen­ten van Rutte: ‘Jullie persconfe­ren­tie komt veel beter over’

HANDEL - Een brief krijgen van de minister-president, dat gebeurt je niet elke dag. Maar voor Jeroen van den Bosch uit Handel was het donderdag al de tweede keer dat hij post ontving van Rutte. ,,Of we penvrienden zijn? Dat zou Mark wel willen, ja!”

11 februari