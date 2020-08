Nieuwsoverzicht | Weer sneuvelt een warmterecord - Meer dan miljoen achterovergedrukt bij Just Wellness

Brabants nieuwsDeze 8 augustus gaat de boeken in als de heetste ooit gemeten. De temperaturen kwamen in heel het land ver boven de 30 graden Celsius uit. Reden genoeg voor Brabanders om waar mogelijk verkoeling te zoeken. Bij de failliete keten van ontharingsklinieken Just Wellness is voor meer dan een miljoen euro achterovergedrukt, blijkt na diepgravend onderzoek van de curator. Bestuurder Paul L. is gearresteerd. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van zaterdag.