Nieuwsoverzicht | Weer of geen weer, in Brabant wordt gekampeerd - Woningoverval laat diepe sporen achter bij gezin

Aanspoelen bij Ex on the Beach; hoe heftig is dat? ‘Lachen toch, zo ben ik erheen gegaan’

29 april HELMOND/ZIJTAART - Drank, seks en een heleboel drama. Daar staat het MTV-programma Ex On The Beach voornamelijk om bekend. Het hakt erin, beamen de deelnemers Danny Moors uit Helmond en Sem de Coninck uit Zijtaart. ‘Bij mijn aankomst had hij al met twee andere meiden seks gehad. Dat was wel heftig.’