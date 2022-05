Nieuwsoverzicht | Waterbeheerders nemen extra maatregelen tegen droogte - ’Vervelende’ Schot vecht met boswachter

• De ogen van de wereld waren maandag gericht op Poetin, die in Moskou zijn langverwachte speech hield op de Dag van de Overwinning. Zou hij wel of niet de oorlog verklaren aan Oekraïne, of een algehele mobilisatie afkondigen? ,,Zo dom is hij niet”, zegt de Russische Inna Pertijs. Ze verhuisde in 2008 samen met haar Nederlandse man Ivo en haar toen zesjarige zoon vanuit Moskou naar Hoeven, omdat het gezin zich in Rusland niet meer veilig voelde.