Nieuwsoverzicht | Vluchtende automobilist ramt gevel huis - VDL kampt nog steeds met cyberaanval

Nieuwsover­zicht | Brand gesticht bij woning - Jongen (17) overleden bij ongeluk

7 oktober Bij een woning in Breda is dinsdagochtend vroeg mogelijk brand gesticht. De bewoonster wist de eerste vlammen snel te doven. In Vught is een 17-jarige jongen overleden bij een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. En de KDC-10 die op Vliegbasis Eindhoven is gestationeerd, vliegt donderdag een afscheidsrondje boven Nederland. Het toestel vertrekt binnenkort naar de VS. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.