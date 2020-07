Nieuwsoverzicht | Vestigingen La Place dicht - Topdrukte bij de Taxus Taxi

•Restaurantketen La Place sluit 23 van de 77 filialen, waaronder drie in Brabant: in het centrum van Bergen op Zoom, het restaurant Breda-Hazeldonk aan de A16 en in Oosterhout (Arendshof). Het sluiten van deze vestigingen, betekent dat er in Brabant negen restaurants van La Place overblijven. Eindhoven heeft drie vestigingen, verder blijven er restaurants in Den Bosch, Roosendaal, Kaatsheuvel, Gilze, Bergen op Zoom en Oosterhout. Bij de 23 filialen die op slot gaan werken 480 mensen die nu in onzekerheid zitten.