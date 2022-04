Nieuwsoverzicht | Verwarde man steelt politieauto - Inflatie opgelopen tot bijna 12 procent

De prijzen in Nederland zijn sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne extreem hard gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de inflatie vorige maand opgelopen tot bijna 12 procent, zo werd vrijdag bekend. En de politie had de handen vol aan een verwarde man, die in Roosendaal op de vlucht was geslagen in een politieauto. Na een wilde achtervolging kon hij worden aangehouden. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

• De verlaging van de accijns op benzine en diesel, die vandaag is ingegaan, mag gerust een unicum worden genoemd. Sinds de introductie van de belasting op brandstof in 1931 ging deze altijd omhoog, met als beruchtste voorbeeld het ‘kwartje van Kok’.

• De man die woensdagochtend werd aangehouden bij een politie-inval aan de Kapitein Rondairestraat in Tilburg wordt verdacht van betrokkenheid bij plofkraken in Duitsland. Het gaat om een man uit Utrecht die werkzaam was in het Tilburgse autoschadebedrijf.

• De prijzen in Nederland zijn sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne extreem hard gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de inflatie vorige maand opgelopen tot bijna 12 procent. In februari was de inflatie 7,3 procent. Uit een eerste berekening blijkt de inflatie in maart 11,9 procent.

• Brabanders werden vrijdagochtend wakker in een winterwonderland. Een laagje sneeuw bedekt het landschap. Hoewel het KNMI code geel had afgegeven, bleef het op de wegen rustig. Er waren geen ongelukken en nergens stond file tijdens de ochtendspits. Het enige wat de sneeuw opleverde, waren mooie foto's en video's.

Lees verder onder video

• Buurman Pieter de Jong mag dan ziek worden van kappersdampen ... toch mag Roswitha Brands bij haar woning aan de Mendelssohnstraat in Waalwijk een kapsalon runnen. Dat bepaalde de Raad van State. Maar Pieter, die vecht door: ,,Ik ga naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”

• De politie heeft vrijdag een van zijn eigen auto’s achtervolgd. Het voertuig werd in Roosendaal door een verwarde man gestolen, waarop een wilde achtervolging volgde met meerdere politieauto’s. Deze eindigde na een rit over meerdere snelwegen in Gorinchem.

• Een demonstratie die Pegida op Black Friday wilde houden in Eindhoven is zonder goede argumenten door burgemeester John Jorritsma vervroegd. Ook is het besluit te laat bekendgemaakt. Organisator Edwin Wagensveld heeft daarover gelijk gekregen in een bezwaarprocedure.

• Het dierenasiel in Bruchem moet maar hopen dat het z’n nieuwe pand kan afbouwen, in Oss kunnen mensen pas maanden later in hun nieuwbouwwoning. En aannemers moeten klanten teleurstellen dat hun droomplan toch echt te duur wordt. Het zijn duidelijke signalen dat het vastloopt in de bouw.

• Een bizarre inbraak deze week bij kaasmakerij Torenpolderkaas in Fijnaart. Daar zijn maar liefst 161 kazen gestolen.

Lees verder onder de video

• Het roept beelden op van cyborgs. Of hersenen onder een stolp die oplichten als je ermee communiceert. Onderzoekers van de TU/e werken aan een heuse hersencomputer. Ja echt waar, een computer die deels bestaat uit opgekweekt hersenweefsel.

• Jarenlang hebben ze op een houtje gebeten met het idee dat hun schulden zouden worden afgelost. Maar niets bleek minder waar. Voor Frits van Antwerpen en nog 99 andere klanten van een bewindvoerder uit Uden worden de problemen met de dag groter. ,,Onvoorstelbaar wat die man teweeg heeft gebracht.”

• Ongeveer 130 Oekraïense kinderen beleven maandag hun eerste dag op de school die Eindhoven de afgelopen dagen speciaal voor hen heeft ingericht. Een week later worden ook Oekraïense leerlingen uit elf omliggende gemeenten in Eindhoven verwacht.

• Opnieuw schroeft het kabinet coronamaatregelen terug. Het massale PCR-testen is vanaf 11 april overbodig, een zelftest is dan genoeg. Ook komt er naast het OMT een MIT, een Maatschappelijk Impact Team, voor bredere advisering.

• Deze week werden vijftien autowrakken na tientallen jaren uit de Maas bij Ravenstein getakeld. Menselijke resten werden gelukkig niet aangetroffen, maar wel een hoop ander leven.

Volledig scherm De autowrakken dienden uiteindelijk als aanhechtings- en schuilplaats voor onderwaterleven. © Theo Audenaerd

• In een afgeslankt Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is op langere termijn plaats voor 2000 tot 2500 woningen en veel meer groen. Daarvoor worden minder goed lopende delen gesloopt en de parkeerplaatsen bebouwd. ,,Om samen van het belangrijke centrum voor het noorden van de stad weer de huiskamer van Woensel met zijn 100.000 inwoners te maken.‘’

• Samenwonen met Oekraïense vluchtelingen. Zes antikrakers in Kaatsheuvel gaan het meemaken. De voormalige Theresiaschool waar zij sinds een half jaar wonen, is in twee weken tijd omgebouwd tot opvanglocatie. De vluchtelingen kunnen er elk moment zijn. ,,Ik hoop dat ze Engels spreken”, zegt bewoner Erik Wortman.

• Het Fontys-gebouw op de TU/e is vrijdagmiddag ontruimd nadat studenten twee gevaarlijke stoffen hadden gemengd in een vat. Door een chemische reactie ging het vat bol staan en ontstond er ontploffingsgevaar.

• Donderdag gingen in Brabant niet één, niet twee, maar drie auto's te water. De situatie komt steeds vaker voor. Volgens hulpverleners onder meer doordat weggebruikers steeds vaker afgeleid zijn achter het stuur. Dit kan je het beste doen als het jou overkomt.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.