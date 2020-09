Nieuwsoverzicht | Verschillende coronaregels in Brabantse regio's - Grote gebakproducent Maître Paul failliet

Gratis mondkapjes voor lage inkomens nu deurbeleid niet overal hetzelfde is in Brabant?

10:47 Gratis mondkapjes voor mensen met een laag inkomen? Nu mensen zonder mondkapje in supermarkten en musea geweigerd mogen worden, pleit de vakbond FNV voor gratis mondkapjes in de regio Brabant-Zuidoost. Zeker nu er verschillen in het deurbeleid ontstaan in de regio.