Nieuwsoverzicht | Verkeersregelaar meegesleurd op motorkap - Dinsdag grote kans op eerste zomerse dag

Nieuwsover­zicht | Aantal fysieke winkels eindelijk weer gestegen - Brabantse ‘Bolle Jos’ op Nationale Opsporings­lijst

Het aantal fysieke winkels is voor het eerst in jaren weer gestegen. Hoe zit dat in jouw gemeente? Voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de Brabander Jos Leijdekkers (ook bekend als Bolle Jos) looft het Openbaar Ministerie een beloning van 75.000 euro uit. De voormalige jeugd-tbs’er Jordy F. (26) uit Made regelde twee kinderen (14 en 17 jaar) om een casino te overvallen. Vandaag hoorde hij in de rechtbank de strafeis. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

3 mei