Nieuwsoverzicht | Verdachten 'speciekuipmoord’ verklaren verschillend over doodsoorzaak - Dorp in actie voor postbode

Drama voor 7th Sunday, dat kan afbreken zonder dat er een gast was: ‘Moeten alles uit eigen zak betalen’

20:55 Het festivalseizoen is door de strengere coronaregels in één klap voorbij. De organisatie van 7th Sunday is allesbehalve te spreken over de keuzes van het kabinet. ,,Ze jagen de mensen weer het huis in, maar juist thuis zijn de grootste brandhaarden. Ik kan er met m’n verstand niet bij.”