Nieuwsoverzicht | Veel bedrijven dreigen coronasteun te moeten terugbetalen - In deze gemeenten slaan inbrekers veel toe

Nieuwsover­zicht | Basis­school dicht vanwege coronabe­smet­tin­gen - Man krijgt klappen met hakbijl

18 oktober Een basisschool in Rijsbergen heeft de deuren gesloten vanwege een corona-uitbraak met tientallen besmettingen. Ouders reageren met begrip op het besluit. Verder is in Eindhoven een man zwaar mishandeld. Het slachtoffer kreeg klappen met een hakbijl en een ijzeren staaf. En in Tilburg komt een extra opvangplek voor statushouders. Het gaat om alleenstaanden en stelletjes zonder kinderen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.