Nieuwsoverzicht | Vader van leerling bedreigde ook andere docenten - 20 jaar cel en tbs voor lugubere brandmoord

Leraar Brabantse school thuis mishandeld, vader van leerling opgepakt

3 december VALKENSWAARD - Een leraar van scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard is dinsdagavond pal voor de deur van zijn huis in elkaar geslagen, naar eigen zeggen door de vader van een 15-jarige leerling. De vader ontkent ten stelligste. De politie spreekt van aantoonbaar letsel.