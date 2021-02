Nieuwsoverzicht | Uitbraak vogelgriep op pluimveebedrijf Sint-Oedenrode - Oliediefstal uit pijplijn dwars door Brabant

Anna ontsnapte uit een sekte: 'Ik werd gezien als de Satan’

18 februari Anna Jooss uit Oisterwijk ontsnapte uit een sekte en schreef het boek ‘Wanhopig geluk’. Ze was begin dertig toen ze met haar man en twee jonge dochters besloot het huis in Oisterwijk te verkopen om met een groep in een klooster in Limburg te gaan wonen. De groep kreeg sektarische verschijnselen. Contact met familie en buitenwereld werd bemoeilijkt, de groepsdruk nam toe. Ze ontwikkelde zich tot hulpverlener, kwam bij de mensen in huis en wist jongeren langzaam los te weken van de sekte.