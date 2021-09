Nieuwsoverzicht | Tractor rijdt in op auto bij verkeersruzie - Zwangere vrouw gewond bij ongeluk

In Zundert was het vandaag eindelijk weer feest, al was het in afgeslankte vorm: de wagens die deelnamen aan het bloemencorso trokken overal de aandacht. De bewoners van de appartementen in Oudenbosch waar balkons neerstortten mochten weer terug naar huis en het gaat slecht met de strand- en buitenbaden. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.