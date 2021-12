Nieuwsoverzicht | Tonnen schade na brand in sterrenrestaurant - Feestzanger Arie Ribbens (84) overleden

• De Treeswijkhoeve in Waalre, waar vorige week zaterdag nog een brand woedde, blijft de rest van dit jaar gesloten. Ook tijdens de kerstperiode gaat het sterrenrestaurant niet meer open. De schade zal volgens chef-kok en eigenaar Dick Middelweerd tussen de 500.000 en 1 miljoen euro lopen. ,,Omdat we als team nu echt de behoefte hebben om samen te komen, maken we alles nu samen schoon. Zo hebben we de kwaliteitseisen die we als team stellen aan een schone keuken ook helemaal zelf in de hand.”