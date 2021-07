Nieuwsoverzicht | Toch ziek van corona na Janssen - Zo duurzaam is de biomassacentrale die Sabic wil bouwen

Peiling: weg met de koe? Wat vindt u?

6 juli Moet de koe uit de wei verdwijnen? Volgens een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het door de stikstofregels over enkele tientallen jaren gedaan met de landbouw in Noord-Brabant en andere provincies. En dan gaat het niet om een paar boeren die moeten verdwijnen. Nee, voor het overgrote deel is er volgens het Planbureau straks geen plaats meer.