Nieuwsoverzicht | Tilburger van fiets getrokken en ontvoerd - ‘Spookvoetballer’ geeft fraude toe in Denemarken

• Tussen 5 augustus en 18 augustus zijn in de gemeente Bergen op Zoom 139 besmettingen gemeld. Dat komt neer op 205,9 per 100.000 inwoners en net als vorige week is dat het hoogste aantal in heel Nederland. Toen telde Bergen op Zoom nog 163 besmettingen, wat betekent dat er sprake is van een lichte afname. In Zuidoost-Brabant nam het aantal besmettingen wat toe, vooral in de dorpen. De afgelopen week zijn in heel Nederland 4013 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 23 minder dan vorige week. Hieronder zie je in kaart het aantal besmettingen per gemeente, over de afgelopen twee weken. Meer details in kaart vind je in dit overzichtsartikel.