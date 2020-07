Nieuwsoverzicht | Tientallen helikopters vliegen over de provincie - Grote Brabantse zaken opgelost dankzij EncroChat

Brabants nieuws van vrijdagHet is de dag waarop NAC afscheid nam van trainer Peter Hyballa én technisch manager Tom Van Den Abbeele. Het boterde al een tijdje niet tussen het tweetal. Vanochtend werd Hyballa de laan de uit gestuurd, een paar uur later kreeg de technisch manager zijn congé. Verder is Ina Adema in Den Bosch verkozen tot nieuwe commissaris van de Koning in Brabant. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van deze vrijdag.