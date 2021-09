Nieuwsoverzicht | Tiener ontvoerd en gewond teruggevonden - NedTrain aansprakelijk voor chroom-6-drama

Een 16-jarige jongen is dinsdagavond ontvoerd in Breda. Een paar uur later is hij gewond teruggevonden in het water bij Hoek van Holland. Een 21-jarige verdachte werd aangehouden. Verder: De Eindhovense horeca wordt vanaf zaterdag steekproefsgewijs gecontroleerd op het checken van een coronatoegangsbewijs en NedTrain is door de rechtbank aansprakelijk gesteld voor gezondheidsschade bij slachtoffers van het chroom-6-drama in Tilburg. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

• Een 16-jarige jongen is dinsdagavond tegen zijn wil in meegenomen in Breda. Het slachtoffer werd een paar uur later gewond aangetroffen in het water bij Hoek van Holland. De politie meldt dat er een 21-jarige verdachte is aangehouden.

• NedTrain is aansprakelijk voor gezondheidsschade bij slachtoffers van het chroom-6 drama in Tilburg. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag beslist in een zaak die 33 (voormalig) bijstandgerechtigden hadden aangespannen tegen het spoorbedrijf. De eisers in de zaak hebben volgens de rechtbank recht op een schadevergoeding.

• Een vrouw die in café De Vooruitgang een glas op haar hoofd kreeg dat vanaf de balustrade naar beneden viel, wil smartengeld en schadevergoeding van die zaak. De rechter wees die claim af, hij vindt de Eindhovense kroeg niet verantwoordelijk.

Volledig scherm Op basis van deze foto van het interieur van De Vooruitgang vindt de rechter dat de kroeg genoeg heeft gedaan om haar gasten te beschermen tegen vallend glas. © Rechtspraak.nl

• De kademuren aan de Noordzijde Haven in Bergen op Zoom zijn onstabiel, blijkt uit nieuw onderzoek. De gemeente stelt een parkeerverbod in en gaat op korte termijn beide zijden van de kademuren stutten met zandzakken, om verzakking dan wel instorting te voorkomen.

• Wie dit weekend uitgaat in Oosterhout, krijgt bij het ingaan van de Klappeijstraat al een bandje als test- of vaccinatiebewijs. Dat moet het controlewerk voor cafés een stuk makkelijker maken. ,,We gaan dit zo gastvrij mogelijk doen”, vertelt burgemeester Mark Buijs daarover.

• Het dreigt een barre herfst en winter te worden voor Victor Spijkerman, de man die nu al maandenlang met zijn negen honden door de regio zwerft. In afwachting van een vast onderkomen was hij van plan de komende maanden te overwinteren op een camping in Bergeijk, maar de gemeente verleent daar geen toestemming voor.

Volledig scherm Victor Spijkerman, omringd door zijn honden. © Rene Manders/DCI Media

• Al jarenlang is het de opdracht van Christian van M. om te zorgen dat de Bossche coffeeshop Chip ‘n Dale niet droog komt te staan met wiet en hasj. ,,Maar het leuke is er wel vanaf”, zei hij woensdagmiddag in de rechtbank. Daar hoorde hij dat justitie hem een jaar de gevangenis in wil hebben vanwege de handel in softdrugs en verboden wapenbezit.

• Het betreden van horecazaken met een QR-code uit de Corona Check-app leidt in het hele land tot veel ophef. Volgens Voorzitter Mark van den Boogaard van Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Helmond is dat ook het gesprek van de dag op de terrassen in ‘zijn’ stad. Hij hoort geluiden van mensen die zeggen aangifte bij de politie te doen van discriminatie als hen om zo’n toegangspas wordt gevraagd.

• Tim (9) uit Breda zit in zak en as. Hij had één grote wens: een echte, mooie boomhut. Na een lieve brief aan de gemeente mocht hij het in zijn straat gaan proberen. Samen met zijn vader kluste hij er naarstig op los. Maar toen de hut eindelijk speel-klaar was, werd zijn droomhut vernield door een stel pestkoppen.

• De Eindhovense horeca zal vanaf zaterdag steekproefsgewijs gecontroleerd worden of bezoekers een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. Alleen bij doelbewuste en buitensporige overtredingen, grijpt de gemeente in. Overtreders krijgen eerst een waarschuwing, dan pas een dwangsom en alleen bij herhaalde misstappen kan een zaak tijdelijk gesloten worden.

• ,,De wil is er van alle kanten om 11-11 te vieren.” Dat zegt Loek de Graauw, eigenaar van het Bossche café De Smidse en bestuurslid van horecavereniging 11-11. Hij heeft het over de opening van het carnavalsseizoen. Er zijn volop ideeën om dat te vieren.

• In het centrum, op Strijp-S en -T, de TU/e-campus en in en rond het Campinaterrein; op vier plekken in Eindhoven is vanaf 6 november een week lang Glow te zien. De tientallen werken op het lichtfestival moeten de bezoekers een goed gevoel geven. ,,Vrijwel alle 32 werken zijn gemaakt met dat ‘feelgood’ in het achterhoofd.”

Volledig scherm Werk van de Italiaanse kunstenaar Valerio Festi; hij maakt voor de komende Glow in het centrum va Eindhoven 25 licht-poorten. © Valerio Festi

• De Limburgse oppas die zeven jonge kinderen zou hebben misbruikt in en rond Eindhoven, werkt op een alarmcentrale. Ze had bovendien een verklaring van goed gedrag. Al is die niet verplicht op speciale websites voor oppaswerk.

• De fietsster die dinsdag om het leven is gekomen bij een ongeval op de Westerparklaan in Breda is een 75-jarige inwoonster van Etten-Leur. Dat meldt de politie woensdag.

• Vier maal gingen er in 1944 afgeladen treinen direct vanuit Kamp Vught, rechtstreeks naar de concentratiekampen Dachau, Auschwitz, Sachsenhausen en Ravensbrück. Tachtig mensen per wagon. Nationaal Monument Kamp Vught kan vanaf mei 2022 dit stukje geschiedenis van dichtbij laten zien. ,,Het is het ontbrekende stukje van het verhaal van Kamp Vught.”

• Niet eerder was het zo duur om diesel te tanken. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter diesel is nu 1,618 euro. De benzineprijs bereikte afgelopen vrijdag een nieuw hoogtepunt met 1,985 euro per liter.

• De marechaussee maakt zich niet schuldig aan discriminatie door reizigers onder andere op basis van ras en huidskleur te controleren op hun verblijfstatus. Het vreemdelingentoezicht op luchthavens en in grensgebieden hoeft daarom niet te worden aangepast. De rechtbank in Den Haag heeft dat woensdag bepaald in een zaak die onder andere werd aangespannen door het Eindhovense D66-raadslid Mpanzu Bamenga.

• De vijf maanden cel voor het afschuwelijke verkeersongeluk in Eindhoven waarbij een vrouw haar been verloor, vond hij al te veel. Ook al stond er dik 130 km/u op de teller en reed hij na het ongeluk door. Maar toen woensdag de aanklager, advocaat en het gerechtshof klaar zaten om opnieuw naar zijn zaak te kijken, was de Helmondse hoofdverdachte de grote afwezige. De man blijkt al maanden spoorloos.