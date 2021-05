Nieuwsoverzicht | Telefoons dj's en fotografen rinkelen weer - Dodelijke ziekte slaat opnieuw toe bij Brabantse egelpopulatie

Nieuwsover­zicht | Duizenden motoren zorgen voor chaos - NAC blijft in de eerste divisie na nederlaag

23 mei NAC promoveert niet naar de eredivisie na de nederlaag tegen NEC. Na de wedstrijd was het onrustig bij het stadion. En 3000 motorrijders reden in één grote groep over de A2. Het waren er zó veel, dat het voor chaos zorgde. Dat en meer lees je in het nieuwsoverzicht van deze zondag.