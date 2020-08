Nieuwsoverzicht | Teamchef politie neemt ontslag na intern onderzoek - Smogwaarschuwing vanaf morgen

‘Eerste’ 30 graden aangetikt in Eindhoven, hittegolf zorgt ook voor erg slechte lucht boven Brabant

17:36 Met het warme weer hoopt momenteel veel vuile lucht op boven Brabant, en later in de week ook andere delen van Nederland. Het RIVM heeft daarom een smogwaarschuwing afgegeven, tegelijk met het instellen van het Nationaal Hitteplan. Ze gelden beide vanaf donderdag. In Brabant is de lucht woensdag al ‘onvoldoende’, te wijten aan de hoge temperaturen in het zuiden. Eindhoven tikte rond 17.00 uur als eerste plaats in Nederland de 30 graden aan. ‘Er zullen er de komende dagen nog vele volgen’, aldus weerbureau Weerplaza.