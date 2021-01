Nieuwsoverzicht | TBS’er die niet terugkeerde aangehouden - Brabantse burgemeesters over rellen in hun steden

Rodin (23) was dakloos: 'Het is een misver­stand dat we niet geholpen willen worden’

27 januari Rodin is 23 jaar en is een half jaar dakloos geweest. Hij heeft nu dankzij de Springplank een appartement. Eindhoven is sinds januari pionier in het aanbieden van 24-uurs opvang. Volgens de Springplank zijn er steeds meer daklozen. Ook zijn ze steeds jonger. Dit is het verhaal van Rodin.