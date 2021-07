Nieuwsoverzicht | ‘Taghi heeft miljoenen over voor ontsnappingspoging uit EBI’ - Horecabazen woedend op kabinet

Boeren dreigden met acties bij Eindhoven Airport en hoofdkan­toor Jumbo in Veghel

7 juli DEN BOSCH/EINDHOVEN - De boeren die zich woensdagochtend onder andere in Schaijk hebben verzameld, wilden bij het provinciehuis in Den Bosch antwoord krijgen op vragen over een natuurbeschermingsvergunning van de Jumbo. Kregen ze die antwoorden niet, dan zouden ze actievoeren bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel en bij Eindhoven Airport.