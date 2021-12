Nieuwsoverzicht | Stormloop op winkels in Brabantse binnensteden - Kabinet kondigt voor tweede winter op rij lockdown aan

UPDATE PVV’ers weigeren mondkapje te dragen, andere Statenle­den verlaten zaal: ‘Voelen zich onveilig’

DEN BOSCH - De vergadering van Provinciale Staten (PS) in Brabant is vrijdagochtend ontsierd door een hoogoplopende discussie over het dragen van mondkapjes. PVV’ers weigerden dat, waarna SP’ers uit ‘gevoel voor onveiligheid’ de zaal verlieten. Commissaris van de Koning Ina Adema dreigde zelfs even met digitale voortzetting.

17 december