Nieuwsoverzicht | Rutte: ‘Feitelijk komt er een einde aan de lockdown’ - Voice-winnaar Jimi Bellmartin overleden

Onderzoe­ken naar emoties bij vrijetijds­be­le­ving levert BUas excellente beoorde­ling op

27 mei BREDA - De onderzoeksafdeling van de Academy Leisure & Events (ALE) van Breda University of Applied sciences (BUas) in Breda heeft een excellente beoordeling ontvangen voor de relevante onderzoeken die zij uitvoeren. Het externe Netherlands Quality Agency deelt eens per zes jaar beoordelingen uit.