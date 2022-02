Nieuwsoverzicht | Russische aanval op Oekraïne scherp veroordeeld - Woedende demonstranten in Eindhoven

• Als reactie op de Russische invasie in Oekraïne heeft de Amerikaanse president Joe Biden nieuwe zware sancties aangekondigd. Hij wil onder meer de mogelijkheden beperken dat de Russen zaken kunnen doen in dollars, zei hij in een toespraak tot het Amerikaanse volk. Het gebied rond de voormalige kernreactor in Tsjernobyl zou in Russische handen zijn gevallen. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.