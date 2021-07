Nieuwsoverzicht | Restaurants in Eindhoven hoeven toch niet dicht - Dit is de mysterieuze hegsnoeier

In de Kempen is een busje vol drugsafval een maand lang onopgemerkt gebleven en in Waalwijk stonden afgelopen nacht vier auto’s in brand. Ondertussen werd in Hilvarenbeek het mysterie rondom de barmhartige Samaritaan die de heg van Marjo Mommersteeg snoeide opgelost en besloot de rechter dat restaurants Antonio’s en Fling in Eindhoven niet twee weken dicht hoeven. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

• De gemeente Moerdijk start een onteigeningsprocedure tegen de eigenaren van grond die nodig is voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Omdat er tot nu toe geen overeenstemming is bereikt tussen de betrokken partijen, heeft het college deze week besloten om de volhardende perceeleigenaren desnoods te gaan onteigenen.

• Het Amphia Ziekenhuis gaat werken met een technologisch opgevoerde versie van de sms-dienst. Patiënten krijgen vandaag bijvoorbeeld op hun mobieltje een herinnering voor de afspraak van morgen. Met de primeur van rich communications services (RCS) beschikt het ziekenhuis over een compleet nieuwe berichtenservice.

• Sinds het begin van de vaccinatiecampagne heeft GGD West-Brabant bijna 1,1 miljoen prikken gezet waarvan 39 procent een tweede vaccinatie betreft. Het vaccineren van de West-Brabanders verloopt zo voorspoedig dat de dienst vanaf maandag drie locaties sluit.

• Een afgehakte neus en oren, inktzwarte ogen, implantaten op zijn voorhoofd, littekens op zijn wangen en een rood getatoeëerd gezicht: hij is fascinerend en angstaanjagend tegelijk, en sinds drie maanden inwoner van Oss. Eigenlijk heet hij Henry Rodriguez (33), maar hij noemt zich ‘The Real Red Skull’, het échte rode doodshoofd, naar een personage uit de strip Captain America, een superheld.

The Real Red Skull, zoals Henry Rodriguez zichzelf noemt, in een tattooshop in Oss, waar hij soms tijdelijk werkt als tatoeëerder.

• Een wit busje vol drugsafval bleef in de Kempen een maand lang onopgemerkt. Hoe asociaal het ook in het centrum van de dorpen stond geparkeerd. Welgeteld één oplettende voorbijganger sloeg alarm. En dat is zorgelijk, zegt de politie.

• Kilo’s eikenhouten kasten, bestek en kinderjasjes. Iedereen ruimde vorig jaar zijn zolder op. Maar lang niet al die spullen konden worden verkocht. Wel opslag, geen omzet. En dat scheelde de kringloopbedrijven vele tonnen aan inkomsten.

• De muziek maakt plaats voor fluitende vogels, de dansende menigte voor spelende kinderen. Nog even en de legendarische discotheek Alcazar en Alcazar Events in Puttershoek zijn voorgoed geschiedenis. Op de plek van het evenementencentrum komen woningen onder de naam Parc Alcazar.

• Aan de Jan van Goyenstraat in Waalwijk stonden donderdagnacht vier auto’s op de oprit van een woning in brand. Een vijfde auto, in de garage, liep eveneens schade op. De brand werd omstreeks 03.15 uur ontdekt. De technische recherche doet vrijdag onderzoek.

• Het grote mysterie rondom de barmhartige Samaritaan die de heg van Marjo Mommersteeg uit Hilvarenbeek snoeide is opgelost. Donderdag stond de vrijwillige snoeier wederom in de tuin te werken om zijn begonnen klus af te maken. Zijn naam: Wim Krijbolder uit Breehees. ,,Ik heb al tig aanvragen van anderen binnen.‘’

• Pfizer pleit voor een derde prik als booster, omdat het vaccin na zes maanden minder effectief lijkt te worden. In Nederland zijn de eerste ouderen een half jaar geleden ingeënt. Moeten zij snel een extra vaccinatie krijgen om te voorkomen dat de ziekenhuizen dit najaar weer vol liggen met coronapatiënten? Of is dat vooral in het voordeel van de farmaceut, die zo extra vaccins verkoopt?

• Restaurants Antonio’s en Fling aan de Dommelstraat in Eindhoven hoeven niet twee weken dicht. De rechter heeft het besluit van John Jorritsma teruggedraaid, omdat die onvoldoende aan kon tonen waarom ze direct moesten sluiten. De burgemeester beraadt zich over het vonnis, laat een woordvoerder weten. ,,We treden opnieuw in overleg met de horeca, een goede relatie is essentieel.”

• De cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis is ‘enorm geschrokken’ van het nieuwste datalek binnen het ziekenhuis waarbij zes medewerkers onrechtmatig in het dossier van een patiënt keken. ,,Goedwillen­de en gemotiveer­de medewer­kers worden hierop aangekeken. En het vertrouwen in het ziekenhuis wordt opnieuw geschaad.‘’

• Het was dweilen met de kraan open. Enkele huizen in de Moeregrebstraat in Bergen op Zoom stonden blank na de wolkbreuk van afgelopen zondag. Het water gutste via de volgelopen dakgoten naar binnen. Ook bij Angelique Links, die nu tijdelijk bij haar vriend logeert. ,,De woning is onbewoonbaar.”

• Het rapport met geschikte locaties voor nieuwe of grotere mestfabrieken in Brabant laat nog op zich wachten. Opnieuw is er vertraging. Dat heeft provinciebestuurder Elies Lemkes-Straver (landbouw) bekend gemaakt. Het is al de derde vertraging rond het mestplan, dat bij voorbaat omstreden en beladen is. Eerst zou het rapport in februari aan het provinciebestuur worden aangeboden, toen in april, vervolgens deze zomer en nu dus nog later.

• Het wordt steeds drukker op de Midden-Brabantweg (N261) tussen Tilburg en Waalwijk. Toch lijkt de tijd van de beruchte ‘Efteling-files’ voorbij. Het is provincie en gemeenten veel waard dat deze ader door het Hart van Brabant niet dichtslibt.

• Illegale kamerbewoning wordt in Eindhoven vanaf 1 januari volgend jaar serieus aangepakt. Dat stelt het Eindhovense college in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente denkt dat er tegen die tijd een duidelijk overzicht is van panden die legaal of illegaal gesplitst zijn voor meerdere bewoners.

• Er is nog geen enkele sneltest is afgenomen. Toch betaalt de Rijksoverheid de afgelopen tijd maandelijks 300.000 tot 350.000 euro voor de coronatestlocatie XL op de parkeerplaats bij de Brabanthallen. Het is de bedoeling dat de loketten over enkele weken worden geopend. Maar hoeveel behoefte is daaraan?

• Duizend kilo kattengrit, honderd pakketten vleeswaren, groenten en fruit en ga zo maar door. Drie vrouwen uit Schijndel en Eerde brengen deze spullen rechtstreeks naar Limburg voor de slachtoffers van de watersnood. ,,De mensen hebben werkelijk niets meer over, het is diep triest.”

Bea Tünissen uit Eerde helpt de Boerdonkse groep met het overladen van de hulpgoederen.

