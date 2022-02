Nieuwsoverzicht | Restaurant dicht na drie explosies - Oud-gynaecoloog verwekte kinderen bij patiënten

Beker­koorts in Bredase horeca: kraker PSV - NAC in 20 kroegen live te volgen

BREDA - De belangstelling voor de kwartfinale in het KNVB-bekertoernooi tussen PSV en NAC, dinsdagavond vanaf 19.00 uur, is zo groot dat de Bredase club opnieuw de handen ineen slaat met de lokale horeca. In liefst 20 kroegen is de wedstrijd live te volgen.

