Nieuwsoverzicht | Radeloze horeca op zoek naar Spaans personeel - Medewerkers casino vastgebonden en bedreigd met messen

• Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt met Paaspop, nu het kabinet het verbod op meerdaagse festivals verlengt tot 1 september. Pas over 2,5 week valt een besluit over evenementen na die datum. Het driedaagse festival in Schijndel staat gepland voor 3, 4 en 5 september en er is al begonnen aan de opbouw. Meerdaagse festivals zoals Lowlands mogen deze zomer niet doorgaan.