Nieuwsoverzicht | Protesterende stoet van auto's en trucks trekt door Brabant - Schreeuwend tekort aan truckparkings

Schreeu­wend tekort aan truckpar­kings: truckers overnach­ten steeds vaker op de vlucht­strook

WAALWIJK - Vrachtwagenchauffeurs die overnachten op de vluchtstrook, de rijbaan of andere plekken waar ze voor gevaar of hinder zorgen, zijn een groeiend probleem. Vooral in Zuid-Nederland. Dat blijkt onder meer uit een vertienvoudiging van het aantal boetes in zes jaar tijd. Er is een schreeuwend tekort aan beveiligde truckparkings.

11:36