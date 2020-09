Nieuwsoverzicht | ProRail onderzoekt brand in goederentrein - Botsing op snelweg door overstekende hond

Nieuwsover­zicht | Weterings verweert zich na felle kritiek op Willem II-feest - Deze coronamaat­re­ge­len gaan zondag 18 uur in

25 september Burgemeester Theo Weterings had het vandaag druk om de vele meningen te pareren over zijn optreden rondom het supportersfeest van Willem II, gisteravond. Zo'n 800 fans gingen los op het Olympiaplein, waarbij ze de coronaregels niet in acht namen. Zelfs miniter Hugo de Jonge liet zich negatief uit, al kreeg de burgemeester wat steun van premier Rutte. Verder maakte de premier bekend dat de nieuwe coronamaatregelen in Oost-Brabant zondagavond 18.00 uur ingaan.