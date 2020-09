Nieuwsoverzicht | Productie mondkapjes in Brabantse fabriek - Efteling doet aangifte tegen bezoeker, en andersom

Brabants nieuws van dinsdag Nieuwsover­zicht | Verkeer houdt zich netjes aan 100 km/u op snelwegen - Meer coronabe­smet­tin­gen in Mid­den-Bra­bant

1 september Nepverpleegkundige Leroy S. stond dinsdag terecht voor poging tot zware mishandeling. Zijn acties hadden volgens het OM ‘catastrofaal’ kunnen zijn. Er was dinsdag ook weer coronanieuws: het aantal besmettingen in Midden-Brabant stijgt namelijk, waar het in West-Brabant juist daalt. In Tilburg bleken erg veel studenten besmet. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.