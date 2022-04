Nieuwsoverzicht | Plezierjacht gezonken na aanvaring met containerschip - OM gaat niet meer actief zoeken naar dader van moord op Heidy Goedhart

Nieuwsover­zicht | Wendy en Nico slapen in verlaten bushokje - Hondjes dood na mogelijke vergifti­ging

De ‘monsterwesp’, oftewel de Aziatische hoornaar, is weer gespot in Brabant. Het kantoor van de Belastingdienst in Eindhoven werd ontruimd vanwege een verdacht pakketje. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn. Een 14-jarige joyrider crashte tegen een boom. En medewerkers van Fokker in Helmond voerden actie omdat er nog altijd geen sociaal plan is. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

19 april