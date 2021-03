Nieuwsoverzicht | Plan: van 20 naar 60 prikken per uur - Onderzoek biedt sportscholen hoop

• Helmond is sinds donderdagavond in rep en roer. Want van wie is toch die kluis die urenlang op straat lag. Het mysterie is een dag later opgelost. De kluis is gestolen uit een loods van een horeca-ondernemer. ,,Als ze geweten hadden dat-ie van mij was hadden ze ’m laten staan. Bij de horeca is na een jaar corona niets te halen.”