Nieuwsoverzicht | Pijnlijke fouten bij doodschieten Taurossen - Brabantse wint een ton met radiospel

video Horeca klaar voor openen terrassen: 'Ik heb meteen mijn personeel geappt of ze nog in dienst zijn’

8 april De terrassen gaan mogelijk over twee weken al open, op 21 april. Dinsdag is er een persconferentie, dan worden de definitieve besluiten bekend gemaakt. Horeca-ondernemers in Breda zijn voorzichtig in hun enthousiasme: ‘Ik ben al te vaak teleurgesteld’.