Nieuwsoverzicht | OM wil ‘huurling’ 30 jaar achter tralies - XL-coronateststraat in Eindhoven

Val allemaal maar Kapodcast | De charmante kant van de Belgische zanger Eddy Wally

5 november In het kader van charmezangers vandaag... Eddy Wally! Björn van der Doelen heeft een heel groot zwak voor de Belgische zanger. Echt ja? Ja! Joris Heynen houdt het op een ‘onvoorstelbare man’. Hoe dan ook is het leuk om het over Eddy Wally te hebben. Want er valt zó veel over hem te vertellen.