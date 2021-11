Nieuwsoverzicht | Oeteldonk viert 11-11 ‘met dubbel gevoel’ - ‘Zorgpersoneel moet nú derde prik krijgen’

De carrière van Francis van Broekhui­zen begon in Den Bosch, en ze hoefde er het vocalisten concours niet eens voor te winnen

DEN BOSCH - ,,Het was de start van mijn carrière’’, zegt Francis van Broekhuizen - sopraan én ondertussen ook BN’er - over haar deelname aan het Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch, dat bijna weer begint. De spanning van zo’n concours kan haar gestolen worden (‘doodeng!’), maar het is wel de ultieme springplank.

